عراقجي يزور الدوحة لتقديم التعازي في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد ظهر اليوم، لزيارة العاصمة القطرية، الدوحة.

وحسبما نُشر على صفحته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، فإن اللقاء يهدف لتقديم التعازي في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بالإضافة إلى لقاء عدد من المسئولين القطريين.

وأعلن الديوان الأميري القطري، في الـ12 من يوليو الجاري، وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير السابق للدولة ووالد الأمير الحالي، عن عمر ناهز 74 عامًا.

وسبق أن أدانت دولة قطر، الهجمات الإيرانية المتكررة عليها وعلى بعض الدول الخليجية، باعتبارها انتهاكًا لسيادتها، وخرقا لقواعد القانون الدولي.

ومنذ أيام أعلنت وزارة الداخلية القطرية، عن تسجيل 3 إصابات نتيجة سقوط شظايا إثر عمليات الاعتراض الجوية لهجمات إيرانية، مؤكدة تلقي المصابين الرعاية الطبية اللازمة.