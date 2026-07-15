قيادي بحماس يتهم ملادينوف بتوفير غطاء سياسي لاستمرار العدوان والتجويع في غزة

اتهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم، المسئول الدولي السابق نيكولاي ملادينوف، بتوفير غطاء سياسي لاستمرار العدوان وسياسة التجويع في قطاع غزة، منتقدًا تصريحاته الأخيرة خلال اجتماع المانحين في بروكسل، والتي قال فيها إن إدخال المساعدات إلى القطاع أصبح أفضل مما كان عليه قبل الاتفاق.

وبحسب ما نشرته وكالة «شهاب»، قال نعيم، إن هذه التصريحات تتناقض مع الوقائع الميدانية والأرقام والصور القادمة من قطاع غزة، معتبرًا أنها لا تعكس حجم الأزمة الإنسانية التي يعيشها السكان.

وأضاف أن ملادينوف أقر باستمرار انتهاكات الاتفاق، لكنه لم يحمّل إسرائيل مسئولية هذه الانتهاكات، رغم أنها تنفذ خروقات «صارمة ومنهجية». وأوضح أن القوات الإسرائيلية قتلت، وفق تعبيره، أكثر من 1100 فلسطيني منذ بدء الاتفاق، وأصابت أكثر من ثلاثة آلاف آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.

وفيما يتعلق بخارطة الطريق المقترحة للمفاوضات، قال نعيم إن ملادينوف حمّل حركة حماس مسئولية رفضها، رغم أن الحركة، بحسب قوله، لم ترفض المقترح وما تزال تناقشه في إطار المفاوضات، مؤكدًا أن الحركة تنطلق في مواقفها من «المصلحة العليا للشعب الفلسطيني».

وذكر أن ملادينوف لم يوضح أن المقترح لم يُعرض بعد على الجانب الإسرائيلي، منوهًا أن ذلك يعكس انحيازًا للرواية الإسرائيلية بدلًا من عرض موقفي الطرفين بصورة متوازنة.

كما رفض نعيم اتهام ملادينوف لقيادة الحركة ووفدها المفاوض بالمماطلة وعدم الاكتراث بمعاناة الفلسطينيين، مؤكدًا أن قيادة الحركة قدمت تضحيات كبيرة دفاعًا عن الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وأكد أن حماس تسعى إلى التوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن لوقف العدوان على قطاع غزة، لكنها تتمسك باتفاق مستدام وقابل للتنفيذ، يتضمن ضمانات حقيقية تحول دون تكرار ما وصفه بتنصل إسرائيل من تنفيذ التزامات المرحلة الأولى من الاتفاق.

وانتقد نعيم أيضًا موقف ملادينوف من عدم اشتراط التسلسل الزمني لتنفيذ الاتفاق، قائلًا إن ذلك يتعارض مع روح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقرار مجلس الأمن رقم 2803، وأحكام القانون الإنساني الدولي التي تلزم قوة الاحتلال بتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين بغض النظر عن مسار المفاوضات.