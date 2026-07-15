الإمارات: استهداف السفن التجارية أو استخدام مضيق هرمز كأداة للابتزاز أمر غير مقبول

أكدت الإمارات أن استهداف السفن التجارية أو استخدام مضيق هرمز أداةً للابتزاز أمر غير مقبول، مشددة على ضرورة ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الدولة لانا نسيبة، في المنتدى رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الأمن الإقليمي والتعاون، الذي عُقد في بروكسل لبحث التطورات الإقليمية، ولا سيما الأوضاع في الخليج ومضيق هرمز، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

وقالت نسيبة، إن الإمارات تتفق مع شركائها الأوروبيين على أهمية ترسيخ السلام والأمن في منطقة الخليج، مؤكدة أن التطورات في مضيق هرمز لا تمثل تحديًا إقليميًا فحسب، بل تؤثر أيضًا في المصالح الاقتصادية والأمنية العالمية.

وأضافت أن استهداف السفن التجارية أو استخدام المضيق وسيلةً للابتزاز يمثل «أعمال قرصنة» ويشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة العالمي، مؤكدة أن الهدف المشترك يتمثل في تحقيق سلام واستقرار دائمين في الخليج ومحيطه الإقليمي.

وأشارت إلى أن التحديات الجيوسياسية الراهنة تعزز أهمية التنسيق بين الإمارات والدول الأوروبية، مؤكدة أن الاستثمار في الشراكات المستدامة يعد ضرورة لدعم الاستقرار والازدهار وتعزيز الأمن المشترك.