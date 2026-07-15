الكونغو: حالات الإصابة بإيبولا تتجاوز 2000

أعلنت وزارة الصحة في الكونغو تسجيل 2011 حالة إصابة مؤكدة بإيبولا، من بينها 754 حالة وفاة، وفقا لبيانات حكومية صدرت خلال الليل، في ظل ما تصفه السلطات بأنه أسرع تفش للوباء يتم تسجيله على الإطلاق.

ودخل العاملون في القطاع الصحي بمستشفى بونيا العام، أكبر مركز طبي في المنطقة، في إضراب اليوم الأربعاء، ليصبحوا أحدث فئة تتوقف عن العمل في بؤرة تفشي المرض بسبب مشكلات تتعلق بالأجور.

وأقام العاملون في القطاع الصحي وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية حواجز عند مدخل المستشفى، مؤكدين أنهم لم يتلقوا أي مستحقات مالية رغم عملهم في ظل ظروف صعبة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 100 من العاملين في مجال الرعاية الصحية أُصيبوا بالعدوى منذ بداية تفشي المرض.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة في الكونغو أن 753 شخصا مازالوا في العزل أو في المستشفيات، في حين تعافى 366 شخصا حتى الآن.

ومازال تتبع حالات العدوى يمثل تحديا، حيث إن معدل تغطية الذين تعرضوا للفيروس ما زال عند 67%.