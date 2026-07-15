زيلينسكي: أوكرانيا تنتج حاليا 10 ملايين مسيّرة سنويا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى ، اليوم الأربعاء، أن بلاده تنتج حاليا 10 ملايين مسيّرة، سنويا، وتعتزم مضاعفة هذا العدد إلى 20 مليونا، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" عن زيلينسكي، بمناسبة احتفالات يوم إعلان الدولة الأوكرانية.

وقال زيلينسكي: "أتذكر عندما أعلنت لأول مرة عن خطة الحكومة لإنتاج مليون طائرة مسيّرة سنويا. لقد كان هناك الكثير من التشكك في كل مكان، سواء في الداخل أو الخارج".

وأضاف: "لكننا نستطيع الآن أن نقول: إننا ننتج 10 ملايين مسيّرة سنويا. 10 ملايين. وسيكون لدينا 20 مليونا. سنفعل ذلك سويا بالتعاون مع شركائنا، مما يثبت من جديد نجاح الصناعات الدفاعية الأوكرانية والشريكة والأوروبية".

كما أشار الرئيس الأوكراني إلى أن الطائرات الاعتراضية الأوكرانية، تسقط بالفعل ما لا يقل عن 90% من طائرات "شاهد" المسيّرة.