هل جنّدت إسرائيل رئيس إيران الأسبق أحمدي نجاد؟

"كيف جنّدت إسرائيل الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد".. تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تناولت ما قالت إنها جهود بذلت على مدى سنوات لتأهيل الرئيس الإيراني السابق كعميل استخباراتي ذروتها في محاولة جريئة لنقله إلى منزل آمن للموساد في إيران في الأيام الأولى للحرب، لكن الخطة فشلت.

في أوائل عام 2024، تلقى رئيس جامعة في بودابست طلبًا مفاجئًا من مسئول حكومي مجري رفيع المستوى. أبلغ المسئول رئيس الجامعة، البروفيسور جيرجيلي ديلي، بضرورة أن تعقد جامعة لودوفيكا للخدمة العامة مؤتمرًا حول تغير المناخ، وأن توجه دعوة إلى ضيف غير متوقع: محمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني السابق.

بحسب الصحيفة، الأكثر إثارة للصدمة كان السبب، فقد أخبر المسئول، ديلي، أن المؤتمر ليس إلا غطاءً لأحمدي نجاد لإجراء محادثات سرية في بودابست مع عملاء استخبارات إسرائيليين، عدو أحمدي نجاد اللدود.

تضيف الصحيفة: "كان ديلي يعلم أن هذه الدعوة قد تسيء إلى سمعته وسمعة الجامعة. لكنه قال في مقابلة إنه يعتقد أنه قد يكون له دور في إنقاذ الأرواح".

وقال ديلي: "لديك عدوان، وإذا أراد هذان العدوان التحدث مع بعضهما، فمن الأفضل أن تفعل ما بوسعك لحملهما على ذلك".

وكانت زيارة أحمدي نجاد للجامعة عام 2024، وزيارته الثانية في العام التالي، جزءًا من جهد إسرائيلي استمر لسنوات لتأهيله كعميل استخباراتي، يمكن تنصيبه زعيمًا جديدًا لإيران عند حلول الوقت المناسب، وذلك وفقًا لمسئولين أمريكيين وإيرانيين مطلعين على العملية، والذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لحساسية المعلومات الاستخباراتية.

وكان تجنيد أحمدي نجاد ذا أولوية قصوى لإسرائيل، لدرجة أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي آنذاك، ديفيد بارنيا، سافر إلى العاصمة المجرية عام 2024 للقاء أحمدي نجاد شخصيًا، وفقًا لمسئولين أمريكيين سابقين.

وبعد ذلك بوقت قصير، كما قالوا، أبلغ الموساد، جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي، وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) بأنه كان على اتصال بالسيد أحمدي نجاد.

يُعدّ قرار إسرائيل ببناء خطة لتغيير النظام حول السيد أحمدي نجاد منعطفًا غير مسبوق في تاريخ علاقاتها مع الرئيس السابق، المعروف بتسريعه للبرنامج النووي الإيراني، ودعوته المتكررة لتدمير إسرائيل، وإنكاره للمحرقة.

ووفقًا لمسئولين أمريكيين، دفعت إسرائيل سرًا أموالًا للسيد أحمدي نجاد في السنوات الأخيرة لتغطية نفقات السكن والسفر، والتقى به عملاء إسرائيليون في الخارج عدة مرات، بما في ذلك خلال زياراته إلى بودابست.

وبلغت هذه الجهود ذروتها في أواخر فبراير من هذا العام - خلال الأيام الأولى للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران - بعملية جريئة لنقل الزعيم السابق، الذي كان يعيش تحت رقابة مشددة في طهران. وكان الهدف: تنفيذ خطة لإسقاط النظام الحالي وتنصيب السيد أحمدي نجاد.

وفي 28 فبراير، استهدفت غارة جوية إسرائيلية مجمع السيد أحمدي نجاد، مستهدفةً مبنى حراسه الشخصيين ومركبته المدرعة. بعد الضربة، وبحسب أربعة مسئولين إيرانيين رفيعي المستوى، وصلت سيارة بيجو سوداء، واستقلّها السيد أحمدي نجاد، وانطلقت به بسرعة فائقة من موقع الحادث الفوضوي.

وقال مسئولون أمريكيون وإيرانيون مطلعون على العملية إن السيارة كان يقودها عملاء من الموساد، الذين نقلوا أحمدي نجاد إلى منزل آمن سري في إيران.

لكن الزعيم الإيراني السابق كان مستاءً من عملية الإنقاذ المتسرعة، وبدا عليه خيبة الأمل من الخطة الإسرائيلية لإعادته إلى السلطة، وفقًا لمصادر مطلعة على ما حدث.

وغادر المنزل الآمن في نهاية المطاف في ظروف لا تزال غامضة. ولم يُشاهد أحمدي نجاد علنًا مرة أخرى حتى يوم الاثنين الماضي، عندما ظهر لفترة وجيزة في موكب جنازة المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي.

ولا يزال وضعه الحالي غير مؤكد. لكن أربعة مسئولين إيرانيين رفيعي المستوى قالوا إن أحمدي نجاد رهن احتجاز جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري، وهو رهن الإقامة الجبرية الآن بعد أن علمت إيران بالكثير من اتصالاته مع إسرائيل.

لم يُدلِ المسئولون الإسرائيليون بأي تعليق علني بشأن خطة تنصيب أحمدي نجاد زعيماً لإيران، والتي كانت جزءاً من محاولة أوسع لإسقاط الحكومة في طهران. وتضمنت الخطة أيضاً تسليح وتدريب قوات المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة في شمال العراق لعبور الحدود إلى غرب إيران، والسيطرة على مناطق هناك، والتقدم في نهاية المطاف نحو العاصمة طهران، وهو جهد لم يُكتب له النجاح.

وقال تامر هايمان، الرئيس السابق لجهاز المخابرات في جيش الدفاع الإسرائيلي، لبرنامج "فايرينغ لاين" في مايو، بعد أن كشفت صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة تفاصيل دور أحمدي نجاد في الخطة، إن خطة تغيير النظام تضمنت "سلسلة من العمليات الخاصة، فريدة من نوعها للغاية، كان من المفترض أن تُنفذ. وكان أحمدي نجاد جزءاً من تلك السلسلة".

- تحوّل ما بعد الرئاسة

بصفته رئيسًا لإيران من عام ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٣، كان أحمدي نجاد أبرز سياسي متشدد في البلاد. تحدث عن القضاء على إسرائيل، وفي عهده أعادت إيران إطلاق برنامج تخصيب اليورانيوم، مما أثار الشكوك حول سعيها لامتلاك برنامج سري للأسلحة النووية. أمر أحمدي نجاد بقمع عنيف لانتفاضة شعبية عارضت إعادة انتخابه عام ٢٠٠٩، وفي عهده، نفّذ القضاء عمليات إعدام جماعية للمعارضين وسجن خصومه ومنافسيه، وفق الصحيفة.

لكن في السنوات التي تلت تركه الرئاسة، خفّف أحمدي نجاد من حدة آرائه وقلّل من الخطاب المعادي لإسرائيل الذي ميّز فترة حكمه. كان حريصًا على إظهار جانبه المعتدل الجديد، فأجرى مقابلات وألقى خطابات أبدى فيها رأيه في ثقافة الموسيقى الشعبية الإيرانية، وانتقد قوات الأمن لقمعها العنيف، واتهم الطبقة الحاكمة بالفساد المالي.

وفي مكتبه بطهران، كان يعقد اجتماعات عامة لمدة ساعة كل صباح للاستماع إلى شكاوى عامة الناس، الذين كان بعضهم يلجأ إليه طلباً للمساعدة في التعامل مع البيروقراطية الحكومية. وفي بعض الأحيان، كان يكتب رسائل إلى الوزارات الحكومية يوصي فيها بمنح القروض للمتقدمين. وكان يسافر بانتظام في أنحاء البلاد، ويلتقي بمؤيديه في المدن والمحافظات الريفية على حد سواء.

كانت علاقة أحمدي نجاد بالحكومة الإيرانية معقدة. فقد همّشه كبار القادة وقيدوا تحركاته، ومع ذلك سمحوا له بمقعد إلى جانب مسئولين كبار آخرين في مجلس رفيع المستوى يقدم المشورة للمرشد الأعلى. وقد حضر اجتماع المجلس في فبراير، قبل أيام قليلة من بدء الحرب.

ورأى كثيرون في إيران دوافع سياسية انتهازية وراء تحول السيد أحمدي نجاد، واعتبروه محاولة لتلميع صورته الشعبوية والنأي بنفسه عن المسئولين الحاكمين. وحافظ على قاعدة دعم بين أبناء الطبقة العاملة الإيرانية، وكان مستشاروه على يقين بأن هدفه هو العودة إلى السلطة يومًا ما.

قال عبد الرضا داوري، المقرب السابق والمستشار البارز لأحمدي نجاد، في مقابلة هاتفية: "لن يفعل أحمدي نجاد ذلك من أجل المال. فهو يملك المال، ولديه شبكة اقتصادية واسعة. سيفعل ذلك من أجل السلطة. إنه يريد أن يكون في موقع القيادة". وكان الرجلان قد اختلفا قبل عدة سنوات.

ووفقًا لأحد المقربين منه، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لوصف مناقشات خاصة، فقد أخبر أحمدي نجاد عددًا قليلًا من أقرب معاونيه ومستشاريه بطموحاته في أن يصبح زعيم إيران المستقبلي بمساعدة قوى أجنبية.

وأضاف المصدر نفسه أن أحمدي نجاد أصيب بخيبة أمل من نظام الجمهورية الإسلامية بعد استبعاده من الترشح للرئاسة ثلاث مرات، وخلص إلى أنه لا يستطيع الوصول إلى السلطة طالما بقي النظام الحالي قائمًا.

كما أعرب عن قلقه من أنه في حال نشوب حرب وتغيير النظام، سيختار الأمريكيون والإسرائيليون شخصية معارضة من خارج إيران لا تعرف البلاد، مما سيؤدي إلى زعزعة استقرارها، وفقًا لما ذكره أحد المقربين منه.

ووصف نفسه لمن حوله بأنه قادر على لعب دور الإصلاحي، على غرار الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين، وقال إنه إذا وصل إلى السلطة، ستعترف إيران بإسرائيل وتُطبع العلاقات في إطار اتفاقيات أبراهام التي أبرمها الرئيس ترامب، بحسب المصدر نفسه.

ووفقًا لمسئولين دفاعيين إسرائيليين مطلعين على التقييمات الاستخباراتية آنذاك، كانت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تتابع عن كثب الخلاف المتنامي بين أحمدي نجاد والنظام الإيراني خلال تلك الفترة.

وأشار المسئولان إلى أن الأمر الذي أثار اهتمامًا خاصًا هو تزايد استياء السيد أحمدي نجاد من آية الله خامنئي وشخصيات بارزة أخرى استبعدته من الترشح للرئاسة مجددًا.

بدأت تصرفات أحمدي نجاد تثير الشكوك داخل جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني، المسئول عن حماية إيران من التدخل الأجنبي. وتزايدت هذه الشكوك، وفقًا لاثنين من أعضاء الحرس ومسئول استخباراتي مطلع على القضية، بعد أن بدأ السيد أحمدي نجاد بإرسال رسائل علنية عام 2017 إلى دونالد ترامب، ولاحقًا إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقد أشاد ترامب بالرجلين إشادة بالغة.

وبعد الضربة الإسرائيلية هذا العام التي حررت أحمدي نجاد مبدئيًا من مراقبة الحرس الثوري، بدأت أجهزة المخابرات الإيرانية بالتحقيق في علاقته بإسرائيل ومحاولة ربط خيوطها، وفقًا للمسئولين الأربعة.

- اجتماعات خارجية

من غير الواضح متى حاول عملاء إسرائيليون تجنيد أحمدي نجاد لأول مرة، وصرح مسئولون إيرانيون بوجود تواصل، ولو جزئي، خلال رحلة أجراها نجاد إلى جواتيمالا عام ٢٠٢٣ لحضور مؤتمر بيئي. وجاءت الدعوة من حكومة جواتيمالا، وهي دولة تربطها علاقات دبلوماسية أوثق بإسرائيل من معظم دول أمريكا اللاتينية.

كاد أحمدي نجاد ألا يسافر، إذ أوقفته قوات الأمن في مطار طهران ورفضت منحه تصريح صعود الطائرة والسماح له بمغادرة البلاد.

ونظم اعتصامًا استمر لساعات في المطار، وتحول إلى مشهد علني، حيث التقط صورًا مع مسافرين إيرانيين عاديين وموظفي المطار وشركة الطيران، ونشر تحديثات على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي النهاية، سمحت السلطات الإيرانية للسيد أحمدي نجاد بالصعود إلى الطائرة وحضور المؤتمر.

وقال أحمدي نجاد في أحد مقاطع الفيديو التي توثق الرحلة: «نصحني البعض بعدم السفر إلى جواتيمالا، فأجبتهم أن أخي وزير البيئة هو من دعاني.. هذه دولة بالغة الأهمية في أمريكا اللاتينية».

في العام التالي، قام بأول رحلة له إلى المجر لحضور مؤتمر جامعة لودوفيكا، حيث التقى في بودابست بالسيد بارنيا، الذي ترأس الموساد لخمس سنوات حتى الشهر الماضي.

كانت المجر، التي كان يرأسها آنذاك رئيس الوزراء اليميني فيكتور أوربان، تربطها علاقات أوثق بإسرائيل من أي دولة أوروبية أخرى، وقد تبادل أوربان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الزيارات إلى بلدي بعضهما البعض. وألقى بنيامين نتنياهو خطابًا في أبريل 2025 في جامعة لودوفيكا، التي منحته جائزة الخدمة العامة.

بعد شهرين، عاد أحمدي نجاد إلى بودابست، قبل أيام فقط من شن إسرائيل حربًا على إيران، وكانت هذه الزيارة غطاءً للقاء عملاء المخابرات الإسرائيلية، وفق الصحيفة.

بعد شهرين، عاد أحمدي نجاد إلى بودابست، قبل أيام فقط من شن إسرائيل حربًا على إيران، في زيارة كانت بمثابة غطاء للقاء عملاء المخابرات الإسرائيلية.

أفاد حراسه الشخصيون الإيرانيون من وحدة أنصار التابعة للحرس الثوري، الذين رافقوا أحمدي نجاد في جميع رحلاته الخارجية، أنه تمكن، في مناسبتين على الأقل، من التخلص من حراسته والاختفاء لحضور اجتماعات مطولة خلال رحلته في يونيو 2025.

وذكر الحراس في تقرير عن الرحلة أنهم واجهوا أحمدي نجاد بشأن حالات اختفائه، وأنه أخبرهم بأنه كان يجتمع مع أساتذة جامعيين، وذلك وفقًا لاثنين من أعضاء الحرس الثوري الإيراني ومسئول استخباراتي.

وفي المؤتمر الجامعي، ألقى الرئيس الإيراني السابق محاضرة باللغة الإنجليزية، مُفاجئًا الحضور بتخليه عن الآية القرآنية التي كان يتلوها في بداية كل خطاب.

وارتدى بدلة زرقاء داكنة أنيقة، وتحدث عن "الإنسانية المشتركة" و"النظام العالمي المتغير"، مُقدمًا رؤيته الخاصة حول كيفية ظهور عالم جديد، وذلك وفقًا لمقاطع فيديو من الرحلة نُشرت على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لمقاطع فيديو من الرحلة نُشرت على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، قدّم أحمدي نجاد لديلي رئيس الجامعة، نسخةً من كتاب الملوك للشاعر الإيراني القديم الفردوسي. كما أهدى ديلي أحمدي نجاد شعار الجامعة.

وفي مقابلةٍ أُجريت الشهر الماضي، قال ديلي إنه عند توجيهه الدعوة لأحمدي نجاد، لعب دور "ستروهمان" (أي واجهة أو دمية).

وحتى الأسبوع الماضي، لم يظهر أحمدي نجاد علنًا منذ أواخر فبراير، حين نُقل على عجل من منزله في طهران بسيارة بيجو سوداء.

يوم الاثنين الماضي، ظهر بشكلٍ مفاجئ لفترة وجيزة ضمن موكب جنازة آية الله خامنئي. وأظهرت مقاطع فيديو للموكب أحمدي نجاد، مرتديًا سترةً ثقيلة مع كمامةٍ طبيةٍ. ولم يُدعَ الرئيسان الإيرانيان السابقان الآخران على قيد الحياة، حسن روحاني ومحمد خاتمي، ولم يظهرا في أيٍّ من مراسم الجنازة. وقف أحمدي نجاد مطأطئ الرأس، صامتًا، محاطًا من كل جانب بما بدا أنه حراس أمن، وفق الصحيفة.