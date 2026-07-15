ليفربول يدعم ماك أليستر في مواجهة إنجلترا!

واصل نادي ليفربول الإنجليزي إثارة الجدل من خلال دعم لاعبيه الدوليين، في مشاركاتهم مع منتخبات بلاده في كأس العالم 2026.

وبعد أن تجاهل ليفربول من قبل دعم أحد نجومه السابقين وأساطيره على مستوى الأرقام والأهداف محمد صلاح، لمجرد رحيله هذا الصيف عن صفوفه، بعد رحلة تاريخية، أثار الليفر جدلا جديدا بتصرف آخر، تسبب في حالة من الاستهجان بين الجماهير الإنجليزية.

وفي الوقت الذي يستعد فيه منتخب إنجلترا لمباراة مرتقبة، ضد بطل العالم الأرجنتين في نصف نهائي المونديال، قام حساب ليفربول على "إكس" بنشر تغريدة يدعم فيها لاعبه الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، ويتمنى له التوفيق.

أثار هذا المنشور غضبا كبيرا في تعليقات الجماهير الإنجليزية، التي وصفته بـ "الغير موفق" كونه يدعم لاعبا ضد منتخب البلد إنجلترا.

وتحمل مواجهة إنجلترا والأرجنتين تحديدا العديد من الجوانب والخلفيات السياسية والجماهيرية الشائكة، ما يؤجج الصراع بينهما، ويجعل أي شكل من أشكال دعم المنافس محل انتقاد.