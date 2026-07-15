رئيس الوزراء: محطة الضبعة للطاقة النووية ستُعيد تكلفتها خلال أقل من 12 سنة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن محطة الضبعة للطاقة النووية السلمية جزء من خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الأربعاء، أن المحطة توفر مع اكتمالها 4.8 جيجاوات كتوليد للكهرباء.

وأوضح أن هذه المحطة ستعيد تكلفتها خلال أقل من 12 سنة بناء على دراسات الجدوى التي تم وضعها، مؤكدا أن البديل كان إنشاء محطات طاقة تقليدية ما يتطلب استيراد غاز وسولار وبنزين من أجل تشغيلها.

ولفت إلى أنّ الطاقة النووية تتسم بأنها مستقرة على مدار اللحظة، مؤكدا أن الطاقات المتجددة تكمن مشكلتها في عدم الاستقرار، وهو ما يتم مجابهته من خلال بطاريات التخزين.

وصرح بأن محطة الضبعة ستكون بمثابة نقلة كبيرة للغاية من أجل تأمين الطاقة لمصر خلال الفترات المقبلة.

وتحدث مدبولي عن مدينة العلمين، قائلًا إنها مدينة متكاملة وليست مخصصة لفصل الصيف فقط، مشيرًا إلى إنشاء عدد من المصانع هناك بالمنطقة الصناعية هناك، على أن يكون باكورة إنتاجها بنهاية ديسمبر المقبل، مؤكدا أن هذه المصانع توفر الآلاف من فرص العمل.

ونوه بأن المدينة تشهد مشروعات سياحية وعمرانية كبيرة، ذاكرا أن الفنادق الموجودة بالمدينة تعمل طوال العام وليس فقط خلال فصل الصيف، وأوضح أن هناك جامعات تعمل بالفعل وأخرى يتم إنشاؤها.