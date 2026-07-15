محمد جواد لاريجاني: إيران يجب أن تستعد لحرب أطول

دعا سياسي إيراني معروف بلده للاستعداد لحرب مع الولايات المتحدة قد تستمر سنوات.

وقال محمد جواد لاريجاني في مقابلة على التلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء: "ما يبقي التهديد بعيدا هو استعدادنا التام للدفاع عن أنفسنا".

وأضاف: "إذا شعرت الولايات المتحدة بأن إيران مستعدة لحرب تمتد سنتين أو ثلاث، ستدرك أنها لا يجب أن تستأنف الحرب".

وذكر السياسي: "لا بد أن نستعد لاقتصاد حرب بحيث يزداد صمود السكان".

يشار إلى أن محمد جواد لاريجاني هو شقيق علي لاريجاني، أمين عام مجلس الأمن القومي السابق، الذي قتل في منتصف مارس.

وتعتبر عائلة لاريجاني نافذة في إيران. وأصبح علي لاريجاني قبل الحرب أحد أقوى الشخصيات في هيكل السلطة، قبل أن تقتله إسرائيل في غارة جوية.