فرقة توتساكان الموسيقية تنعى 4 من أعضائها بعد حريق في حانة ببانكوك

نعت فرقة توتساكان الموسيقية 4 من أعضائها لقوا مصرعهم في حريق اندلع بحانة في بانكوك الأسبوع الماضي.

كان من بين ضحايا الحريق المفاجئ في حانة موسيقية بالعاصمة التايلاندية بانكوك، والذي أودى بحياة أكثر من 30 شخصا، 4 من أصل 6 أعضاء أساسيين في فرقة "توتساكان" الموسيقية التي كانت تعزف وقت اندلاع الحريق.

وحظي مصير فرقة "توتساكان" باهتمام إعلامي واسع في تايلاند، فيما عبر السكان عن حزنهم وصدمتهم وغضبهم ومطالبتهم بتعويض الضحايا، اليوم الأربعاء.

وقالت شانيانوتش بودمون، شقيقة عازف الكيبورد الراحل، بروتثيبونج بودمون، بينما كانت هي وأفراد آخرون من العائلة يستلمون جثمانه من معهد الطب الشرعي في بانكوك، "إذا كنت سأمثل شقيقي، فأعتقد أنه كان سيقول إنه لا يريد أن يرى الجميع حزينين ويبكون. لم يكن ليرغب أن يراه الجميع على هذه الحال، ولكن تذكروا ابتسامته على المسرح وهو يعزف الموسيقى التي يحبها".

وأسفر الحريق الذي اندلع مساء يوم الأحد الماضي في حانة "رونج بير نا لادبراو" شمالي بانكوك عن مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 70 آخرين، لا يزال 15 منهم في حالة حرجة، وفقا لإدارة منطقة بانكوك الكبرى.

وقال رئيس معهد الطب الشرعي، ويرون سوباسينجسيريبريتشا، للصحفيين اليوم الأربعاء، إن معظم الضحايا لقوا حتفهم نتيجة استنشاق الدخان، بينما لقي عدد أقل حتفهم متأثرين بحروق.

ولا تزال السلطات تحقق في أسباب اندلاع الحريق في الحانة وفي أسباب وقوع هذا العدد الكبير من الضحايا.

وتبحث السلطات فيما إذا كان سقف الحانة يحتوي على مواد عزل صوتي قابلة للاشتعال، وما إذا كانت مخارج الطوارئ متاحة وغير مغلقة، وما إذا كانت الحانة مواد عزل صوتي قانونيا.