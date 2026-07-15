الصحة الإيرانية: 35 قتيلا وأكثر من 300 مصاب في الغارات الأمريكية الأخيرة

قالت وزارة الصحة الإيرانية، إن الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وأوضح حسين كرمانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، أن أكثر من 35 شخصا لقوا حتفهم جراء الغارات الجوية الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية، مضيفا أن ما لا يقل عن 72 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأضاف أن عدد المصابين يفوق بكثير ما سجل في أي جولة أخرى من أعمال العنف الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة.

وذكر الجيش، بحسب التلفزيون الرسمي، أنه سيرد "ردا حاسما على هذا العمل العدواني الذي ارتكبه العدو الأمريكي".

كما استهدفت غارة أخرى ثكنة تابعة للواء المشاة الآلي 388 في محافظة سيستان وبلوشستان، وفقا لما أفاد به التلفزيون الرسمي الإيراني، الذي أضاف أن القوات الأمريكية أطلقت ما لا يقل عن 13 صاروخا خلال الهجوم.