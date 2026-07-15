كشف الفرنسي صبري لموشي، المدير الفني السابق لمنتخب تونس، كواليس رحيله عن قيادة "نسور قرطاج"، مؤكدًا أنه لم يحصل على أي دعم من الاتحاد التونسي لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026.

وكان الاتحاد التونسي قد قرر إقالة لموشي عقب الخسارة أمام السويد بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات، قبل تعيين هيرفي رينارد خلفًا له.

وقال لموشي خلال تصريحات عبر بودكاست "كامبو": "لم يقل لي أحد حتى وداعًا بعد المباراة. عدنا إلى الفندق، وبعد ساعتين أبلغوني بإقالتي، بعدما كانوا قد اجتمعوا بالفعل مع اللاعبين للحديث معهم عن المدرب الجديد، بل كان موجودًا معهم على متن الطائرة".

وأضاف: "في تلك اللحظة أدركت أنهم لم يهدروا حتى ثانية واحدة لتنفيذ كل هذه الخطوات، ولم أتلق أي دعم على الإطلاق من الاتحاد التونسي لكرة القدم طوال فترة البطولة".

وتحدث المدرب الفرنسي عن قائمة اللاعبين، قائلًا: "مع وجود لاعبين مثل لؤي بن فرحات وفرجاني ساسي وعيسى العيدوني، لا أعتقد أن الأمور كانت ستتغير كثيرًا".

وكشف لموشي سبب غياب فرجاني ساسي عن قائمته، موضحًا: "لم أضم فرجاني ساسي إلى المنتخب لأن البعض أقنعني بعدم القيام بذلك".

واختتم تصريحاته قائلًا: "في النهاية أنا من يضع قائمة اللاعبين، وتحملت كل المسؤوليات منذ البداية، ولم يُفرض علي أي لاعب، ولم يُمنع عني أي لاعب".

وكان منتخب تونس قد ودع منافسات كأس العالم 2026 من الدور الأول بعد تعرضه لثلاث هزائم أمام السويد واليابان وهولندا.