جدّد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، نفيه توجيهه أية إساءة لأهالي محافظة الشرقية بعد تداول مقطع فيديو له أثار جدلًا واسعًا.



خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» الذي تُقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة «المحور»، مساء الأربعاء، قال كامل منفعلًا: «أنا راجل بعشق البلد دي كلها من أولها لآخرها.. أنا مصطفى كامل اللي بعشق البلد وبعشق ترابها، أنا مينفعش أبدًا أتحط في وضع أو يُزَج بيَّا في حاجة ماقلتهاش».



وأضاف أن الفيديو المتداول تم اقتطاعه من سياقه، موضحًا أن المقطع الأصلي لا يتضمن أي حديثًا عن أهالي الشرقية، وتابع: «إيه الداعي إني أتكلم عن ناسي وأهلي اللي بحبهم».



واستكمل: «أنا راجل بعشق البلد دي كلها من أول لآخرها.. من حلايب وشلاتين للإسكندرية»، مشيرًا إلى أنه قدم اعتذارًا بسبب حبه للشرقية واحترامًا لمواطنيها.



وشدد على أنه أقدم على الاعتذار عن الواقع إرضاءً لكل من تفهم بالخطأ ما حدث، وقال إنها لا يمكن أن يسمح لنفسه بأن يخطئ في أي محافظة.





وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا، خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو للفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وهو يوجه انتقادات وعبارات بسبب الانتخابات بالنقابة، اعتبرها متابعون مسيئة إلى نقيب الموسيقيين بمحافظة الشرقية، خالد بيومي، وإلى أبناء المحافظة.

وبعد الانتشار الواسع لمقطع الفيديو، أصدر مصطفى كامل، بيانا رسميا ردا على الفيديو المتداول والمنسوب إليه بشأن محافظة الشرقية، مؤكدا أن المقطع يعود إلى عام 2022، وتم تصويره خلسة خلال جلسة تحقيق نقابية، قبل أن يُجتزأ من سياقه ويُحرف، بما أدى إلى فهم خاطئ لمضمونه.