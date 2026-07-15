رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة: زيادة المعروض من السلع لم تعطِ الفرصة للاحتكار أو المبالغة في الأسعار

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن سياسة الحكومة خلال الفترة الماضية اعتمدت على زيادة المعروض من السلع، ولم تعطِ الفرصة للاحتكار أو المبالغة في الأسعار.

وأوضح الدجوي، عبر برنامج "الاقتصاد 24"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن الأسواق قد تشهد زيادات طفيفة في بعض السلع لا تتجاوز جنيهًا، مؤكدًا أن وفرة المنتجات وتعدد مصادر الإمداد يحولان دون حدوث قفزات كبيرة في الأسعار.

وأضاف أن المشروع القومي "كاري أون" سيدعم هذا التوجه من خلال توفير جميع الأصناف للمواطنين داخل المنافذ المطورة، بأسعار موحدة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمثل العمود الفقري لمنظومة الأمن الغذائي، لما تمتلكه من مخزون استراتيجي يمكنها من التدخل وطرح السلع لمواجهة أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

وتابع أن مشروع "كاري أون" يمثل الحلم الذي كانوا ينتظروه لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والتاجر، إلى جانب دعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة من الشراكات مع مؤسسات التمويل والقطاع المصرفي، لتوفير مختلف أوجه الدعم المالي والفني للمستفيدين من المشروع القومي "كاري أون"، بما يسهم في تمكين الشباب ورواد الأعمال، وتعزيز كفاءة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية، وزيادة معدلات الشمول المالي، وخلق فرص عمل مستدامة.