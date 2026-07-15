دي فانس: لن نرسل قوات برية إلى إيران لتغيير النظام

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الأربعاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن ترسل قوات برية لتغيير النظام في إيران.

وأضاف فانس، خلال مقابلة مع برنامج "The Joe Rogan Experience"، أن واشنطن تسعى إلى الجمع بين الضغط العسكري والتفاوض لتحقيق هدفين رئيسيين، هما منع طهران من امتلاك سلاح نووي وضمان استمرار تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

وقال دي فانس إن أطرافا داخل الحكومة الإسرائيلية تحاول التأثير في الرأي العام الأمريكي لإفشال المفاوضات مع إيران وإبقاء الحملة العسكرية مستمرة "إلى أجل غير محدد".

ونفي فانس أن يكون ترامب قد قرر بدء الحرب على إيران أو مواصلتها استجابة لضغوط إسرائيلية.