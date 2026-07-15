المستشار النمساوي يعرب عن دعم بلاده لحفظ سيادة لبنان وبسط سلطة الدولة

أعرب المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا كريستيان شتوكر، في اتصال أجراه برئيس الجمهورية جوزف عون، اليوم الأربعاء، عن دعم بلاده للبنان وتأييدها للمواقف التي اتخذها الرئيس عون لحفظ سيادة لبنان وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية حتى الحدود.

وتلقى عون بعد ظهر اليوم "اتصالاً هاتفياً من المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا كريستيان شتوكر الذي أعرب عن دعم بلاده للبنان في الظروف الراهنة التي يمر بها وتأييدها للمواقف التي اتخذها الرئيس عون لحفظ سيادة لبنان وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي حتى الحدود"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وأبدى شتوكر "استعداده لمساعدة لبنان في المجالات التي يراها ضرورية وفق الأولويات التي حددتها الحكومة اللبنانية".

من جهته شكر الرئيس اللبناني المستشار النمساوي "على مواقفه تجاه لبنان مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات اللبنانية النمساوية في مختلف المجالات"، مشدداً على أن "العمل قائم لوقف الحرب على لبنان وانسحاب القوات الاسرائيلية ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود الجنوبية لتمكين أبناء القرى والبلدات النازحين من العودة إليها ".

كما شكر عون "المستشار النمساوي على مشاركة بلاده في القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" وما تلعبه من دور في عمل هذه القوات".