عقوبات أمريكية لعرقلة حصول إيران على أسلحة

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على ​أفراد وكيانات قالت إنهم جزء من ‌شبكة دولية تساعد إيران في الحصول على أسلحة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن العقوبات ​استهدفت مواطنين إيرانيين وروسا، إضافة ​إلى كيانات مقرها إيران وروسيا ونيجيريا، وفقا لوكالة رويترز.

وتأتي ⁠الخطوة في ظل التوتر المستمر بين ​واشنطن وطهران، بما في ذلك الخلافات الحديثة ​المرتبطة بمضيق هرمز، وفي وقت تواصل فيه إدارة ترامب تشديد الضغوط على إيران عبر سلسلة ​من الإجراءات العقابية.

وذكرت الوزارة في البيان ​أن العقوبات المفروضة اليوم "تكشف استخدام إيران لشركات طيران ونقل ‌أجنبية، ⁠وقنوات مالية، والاستعانة بمنسقي سفر لإخفاء دور الحرس الثوري الإيراني في عمليات الشراء غير المشروعة ونقل المواد والأفراد حول ​العالم".

وتضاف هذه ​الإجراءات ⁠إلى عقوبات فرضتها الولايات المتحدة في مايو على أفراد ​وشركات، بينهم جهات في الصين ​وهونج ⁠كونج، بتهمة مساعدة قطاع الأسلحة الإيراني.

وفرضت واشنطن في يونيو عقوبات على ⁠11 ​فردا وكيانا قالت إنهم ​ساعدوا الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني في شراء أسلحة.