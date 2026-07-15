الاتحاد الأوروبي يتمسك بسقف سعر النفط الروسي رغم ارتفاع الأسعار العالمية

قال دبلوماسيون أوروبيون، إن الاتحاد الأوروبي أجل التخفيف المخطط للعقوبات التي تستهدف تقليص عائدات روسيا من صادرات النفط، رغم ارتفاع أسعار الخام في الأسواق العالمية نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

ووافق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تعليق التعديل الآلي للعقوبات المقرر دخوله حيز التطبيق اليوم حتى 23 يوليو.

وبدون تعليق التعديل التلقائي، كان سقف سعر النفط الروسي المحدد حاليا بمقدار 44.1 دولار للبرميل سيرتفع بشدة اعتبارا من اليوم.

يذكر أن تعديل سقف الأسعار تلقائيا يستهدف ضمان أن يتماشى السقف تلقائيا مع أسعار السوق، وأن يبقى دائما أقل بنحو 15% من متوسط ​​سعر النفط الخام الروسي. ويهدف ذلك إلى الحفاظ على فعاليته في الحد من عائدات النفط الروسية.

ولم يكن سيناريو الارتفاع الحاد في أسعار السوق العالمية نتيجة للحرب في إيران والحصار الشامل لمضيق هرمز حاليا، متوقعا عند تحديد سقف الأسعار عند إقرار العقوبات الغربية على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا منذ فبراير 2022.

وبدون تعليق التعديل التلقائي لسقف الأسعار، كانت روسيا ستحقق أرباحا أكبر بكثير من صادرات النفط .

في الوقت نفسه يعتبر تعليق التعديل التلقائي لسقف الأسعار حلاً مؤقتا. ومن المتوقع التوصل اتفاق بشأن حزمة جديدة وشاملة من العقوبات الأوروبية على روسيا بحلول يوم الخميس المقبل.

ووفقا للخطط، ستشمل حزمة العقوبات الجديدة تعليقا طويل الأمد لتعديل ما يسمى بسقف أسعار النفط.

وتستمر المفاوضات في بروكسل منذ أسابيع بشأن الحزمة الحادية والعشرين من عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا. ويقول دبلوماسيون إن المصالح الوطنية، على وجه الخصوص، تعقد الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة العقوبات الجديدة. حيث ترغب اليونان، على سبيل المثال، في حماية مصالح شركات الشحن المحلية التي تحقق أرباحا من نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول أخرى.