أمريكا تبدأ موجة ثانية من الضربات على إيران

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" الأربعاء، أن القوات الأمريكية بدأت عمليات لتنفيذ موجة ثانية من الضربات على إيران، تستهدف قدرات عسكرية قالت إن طهران تستخدمها لتهديد السفن العابرة بحرية في مضيق هرمز.

وأوضحت "سنتكوم" في بيان أن العمليات بدأت عند الساعة الثالثة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

وأضافت أن الضربات تستهدف قدرات عسكرية إيرانية تُستخدم لتهديد السفن التي تعبر مضيق هرمز، واصفةً إياه بأنه ممر مائي دولي حيوي للتجارة العالمية.

وأكدت "سنتكوم" أن الجيش الأمريكي ينفذ هذه العمليات لمحاسبة إيران، بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.