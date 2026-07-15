دبلوماسي أمريكي سابق: إدارة ترامب رأت في مهاجمة إيران تعزيزا لمكانة الرئيس

قال باتريك ثيروس، الدبلوماسي الأمريكي السابق، إن الانهيار السريع للتفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران يعود إلى غياب الدبلوماسية لدى الجانبين الأمريكي والإيراني.

وأضاف "ثيروس"، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ واشنطن تعاملت مع إيران وكأن القوة العسكرية هي الأداة الوحيدة المتاحة لإدارة العلاقة مع دولة أجنبية.

وأوضح أن الولايات المتحدة أصبحت في وضع غريب، إذ خرجت الخدمات الدبلوماسية الأمريكية من المشهد، وأصبحت إدارة التطورات تصدر بصورة أساسية من مكتب الرئيس في البيت الأبيض، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي يتبنى رؤية يغلب عليها البعد الداخلي، ويركز فيها على انعكاس قراراته على مستقبله السياسي والمهني.

وأوضح الدبلوماسي الأمريكي السابق، أن هذا النهج أدى إلى حالة من الفوضى، لأن الإدارة الأمريكية لم تفهم الموقف بصورة صحيحة، واعتقدت أن مهاجمة إيران يمكن أن تعزز المكانة الشخصية للرئيس؛ ما أسهم، وفق تقديره، في تعقيد الأزمة وتقويض مسار التفاهمات.