قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنه لا توجد حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن هوية الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة الإيرانية التي سعت لاختراق الأجواء اليمنية وهبطت على اليمن، مضيفًا أن هناك محاولات لإدخال جماعات جديدة في المشهد الإقليمي داخل دائرة الأحداث.

وأوضح "فهمي" عبر برنامج "مساء dmc” مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة “DMC”، أمس الأربعاء، أن هناك محاولة مباشرة لتغيير الواقع القائم، وإدخال الحوثيين بشكل أكبر في التطورات الجارية، لافتًا إلى أن جزءًا من هذا التحرك يرتبط بمحاولات توسيع دائرة الأطراف والعناصر الفاعلة في الإقليم خلال الفترة المقبلة، سواء من دول أو جماعات.

وأضاف أن الجماعة الحوثية لم يتم توظيفها بشكل كامل حتى الآن، وأن التحدي الأساسي يتمثل في قدرة الأطراف الأخرى على التعامل مع هذه التحركات وتداعياتها.

وأشار إلى أن هناك تحركات إسرائيلية، مرتبطة بالتطورات الحالية، موضحًا أن السلوك الإسرائيلي حتى الآن يبدو منضبطًا، في انتظار مدى التوافق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشأن الخطوات المقبلة.

وأكد على أن الجانب الأمريكي لم يفقد القدرة على استخدام القوة العسكرية، لكنه في الوقت نفسه يفتقد حتى الآن القدرة على الحسم، مشيرًا إلى وجود ضغوط داخلية أمريكية مرتبطة بالتطورات الحالية.

وتساءل حول مصير مذكرة التفاهم بعد مرور 60 يومًا، قائلًا إن التساؤل المطروح حاليًا ولا أحد يتكلم عنه هو: "هل تم إسقاط هذه المذكرة بالفعل ولم يعد لها وجود، أم أنها ما زالت قائمة؟".

وكانت القوات المسلحة اليمنية، ذكرت أنها استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي، لمنع طائرة إيرانية من الهبوط في الأراضي اليمنية، ونوهت في بيان، أن "مليشيا الحوثي" منعت الطيران الوطني اليمني من الهبوط في مطار العاصمة صنعاء، وأصرت على انتهاك إيران لأراضي اليمن، ولهذا تم استهداف مدرج المطار".