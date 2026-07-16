ميسي يحصد جائزة رجل مباراة الأرجنتين وإنجلترا في كأس العالم

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توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة رجل مباراة الأرجنتين وإنجلترا، بعد تألقه في مواجهة الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

وقاد ميسي منتخب بلاده إلى قلب تأخره أمام إنجلترا والفوز بنتيجة 2-1، ليحجز منتخب الأرجنتين مقعده في المباراة النهائية للمونديال.

وقدم قائد التانجو أداءً استثنائيًا، بعدما صنع هدفي الأرجنتين، حيث مرر الكرة الحاسمة إلى إنزو فرنانديز لتسجيل هدف التعادل، قبل أن يصنع هدف الفوز الذي أحرزه لاوتارو مارتينيز.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ميسي أفضل لاعب في المباراة، تقديرًا لدوره المؤثر في قيادة الأرجنتين إلى النهائي، ليواصل الأسطورة الأرجنتينية كتابة التاريخ في مشاركته الأخيرة بكأس العالم.