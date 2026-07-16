قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الأجهزة الكهربائية لا تزال تحتفظ بعمر افتراضي طويل، رغم اختلاف الخامات والمكونات المستخدمة حاليًا مقارنة بما كان عليه الحال قبل عقود.

وأوضح "مبروك" عبر برنامج "48 ساعة اقتصاد"، على قناة “TEN”، أمس الأربعاء، أن الأجهزة الحالية يمكن اعتبارها “معمرة”، مشيرًا إلى أن بعض الشركات تمنح ضمانًا يصل إلى 10 و15 سنة، إلى جانب توفير قطع الغيار الأصلية لفترات متفاوتة وفقًا لطبيعة كل جهاز، وهو ما يعكس ثقة الشركات في جودة منتجاتها.

وأضاف أن سوق الأجهزة الكهربائية في مصر شهد تحولًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أنه قبل نحو 10 سنوات كانت أغلب الشركات العاملة محلية وتنتج للسوق المصرية وللتصدير، بينما كان بعض المستهلكين يلجأون إلى استيراد علامات تجارية أجنبية أو شرائها من الأسواق الحرة.

وأكد على أن مصر نستطيع أن نعتبرها اليوم مركزًا إقليميًا لصناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية وأجهزة التكييف، مع دخول عدد من الشركات العالمية للعمل داخل السوق المصرية، وهو ما خلق منافسة دفعت الشركات المحلية إلى تطوير جودة منتجاتها لتواكب المعايير العالمية.

وتابع أن المستهلك المصري المستفيد في النهاية من هذه المنافسة، مؤكدًا على أن الشركات المحلية أصبحت تقدم منتجات لا تقل جودة عن نظيرتها العالمية.

وشدد على أهمية التوسع في تصنيع مدخلات الإنتاج محليًا، مثل الصاج المسحوب على البارد وخامات البلاستيك، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، موضحًا أن بعض هذه الخامات لا تزال لا تغطي احتياجات السوق بالكامل، رغم امتلاك مصر قاعدة صناعية عريقة.