إصابة 5 أشخاص في مشاجرة أثناء دفن متوفى بمقابر أطفيح

أصيب 5 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إثر مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلاف على دفن جثمان متوفى، بمنطقة مقابر بني حديد في مركز أطفيح بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بالمكان المشار إليه، فانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين طرفين، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بسبب محاولة أحد الطرفين دفن جثمان أحد ذويهم في قطعة أرض أملاك دولة ملاصقة لمقابر أهالي القرية، إلا أن الطرف الآخر اعترض ومنع عملية الدفن، فتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة تعدى خلالها كل طرف على الآخر.

وتم احتواء الموقف، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما جرى دفن الجثمان بعد التوصل إلى توافق بين الطرفين.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.