محمد شردي عن الحرب الأمريكية الإيرانية: مصر تبذل محاولات جادة لاحتواء انفجار المنطقة قبل وقوعه

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي إنه لا أحد يعلم على وجه الدقة ما الذي يحدث في المنطقة، مشيرًا إلى أن التطورات المتلاحقة تجعل المشهد غامضًا، حتى بالنسبة للأطراف الرئيسية في أزمة الحرب الأمريكية الإيرانية.

وأضاف "شردي" عبر برنامجه "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أمس الأربعاء، أن: “محدش عارف مين اللي ماسك عود الكبريت اللي عمال يولع ويحاول إشعال المنطقة”، مشيرًا إلى أنه في المقابل هناك محاولات جادة ومستمرة من مصر لاحتواء هذا الانفجار قبل أن يحدث.

ولفت إلى أن ما يشغله هو وجود مؤشرات على انقسام داخلي في إيران، مع تداول أنباء متضاربة لا يستطيع تأكيد صحتها أو نفيها، منها الحديث عن اشتباكات بين الحرس الثوري وقوات أمريكية، أو تحركات لفصائل من المعارضة الإيرانية، أو حتى وقف الهجوم.

وأشار إلى أن مصر من أوائل الدول التي تحاول تهدئة الأوضاع، مستشهدًا بالتحذيرات والبيانات المتتالية الصادرة عن وزارة الخارجية المصرية، والتي تدعو المجتمع الدولي للتدخل ووقف التصعيد، وترفض جر المنطقة بأكملها إلى حرب قد تمتد لسنوات.

ورأى أن إيران تحاول تحويل المواجهة إلى حرب برية وليس مجرد تبادل للصواريخ، حتى تتمكن من إحكام السيطرة على الداخل الإيراني تحت شعار أن البلاد في حالة حرب، مردفًا: “إذا أردت أن تبحث عن سر أي خلاف أو أي مواجهة في المنطقة أو العالم الآن، فابحث وراء الاقتصاد والمنافع”.

وكانت مصر أعربت في بيان صادر من وزارة الخارجية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع داخل أراضي دولة الكويت، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، باعتبارها انتهاكًا لسيادة الدول الـ3 وسلامة أراضيها، وتصعيدًا خطيرًا من شأنه تعميق حالة التوتر في المنطقة وتهديد أمنها واستقرارها.

وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع الدول العربية، ودعمها الكامل لما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها.