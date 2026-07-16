رئيس شعبة الذهب: المستويات السعرية المنخفضة فرصة جيدة للادخار طويل الأجل

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تراجع أسعار الذهب كان نتيجة عودة الاضطرابات مرة أخرى على مستوى الحرب الأمريكية الإيرانية، وهو ما أثر على حركة المعدن الأصفر.

وأوضح "ميلاد" عبر برنامج "الاقتصاد 24”، على قناة "TEN”، أمس الأربعاء، أن بعض التقارير الأمريكية وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أعطت دفعة قوية للذهب مرة أخرى، ليعاود تسجيل نحو 4077 دولارًا للأوقية بعد أن كان قد تراجع إلى أقل من 4 آلاف دولار.

وأضاف أن الذهب يتأثر بالأحداث ويتفاعل معها سريعًا، لافتًا إلى أن الفترة الراهنة تشهد اضطرابات وحالة من الضبابية، وهو ما يجعل التغيرات في الأسعار عنيفة وقوية.

وتابع أنه إذا كان الهدف من شراء الذهب هو الادخار على المدى الطويل، فإن المستويات السعرية المنخفضة تمثل فرصة جيدة للشراء، طالما تتوافر السيولة المالية، لأنها تحقق مكاسب على المدى الطويل وليس القصير.

وأكد على أن من يسعى لتحقيق مكاسب سريعة من الذهب عليه أن يدرك أن المخاطر مرتفعة، في ظل التقلبات غير المحسوبة التي قد تؤدي إلى مكاسب أو خسائر خلال فترة قصيرة.

وتراجعت أسعار الذهب في تعاملات أمس الأربعاء، مع تزايد المخاوف من أن تؤدي حرب طويلة الأمد محتملة في الخليج بين الولايات المتحدة وإيران، إلى ارتفاع كبير لأسعار النفط وبالتالي ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، ما قد يدفع مجلس الاحتياط الفبدرالي "البنك المركزي الأمريكي" إلى زيادة أسعار الفائدة.