أكاديمية الفنون تستضيف العروض الثلاثة الفائزة بمهرجان التمثيل المسرحي الـ49 بجامعة العاصمة

على مدار ثلاثة أيام، استضافت أكاديمية الفنون، برئاسة الأستاذة الدكتورة نبيلة حسن، على مسرح نهاد صليحة، تحت إدارة المهندسة سماح نبيل، العروض الثلاثة الفائزة في مهرجان التمثيل المسرحي الـ49 بجامعة العاصمة (حلوان سابقًا).

وجاءت الاستضافة في إطار حرص أكاديمية الفنون على دعم الحركة المسرحية الجامعية، وإتاحة الفرصة للفرق الفائزة لتقديم عروضها على أحد أبرز المسارح المتخصصة، بما يسهم في صقل مواهب الشباب وتشجيعهم على الإبداع.

وشهدت العروض إقبالًا جماهيريًا وتفاعلًا كبيرًا، تأكيدًا للمستوى الفني المتميز الذي قدمه طلاب جامعة العاصمة، واستمرارًا لدور أكاديمية الفنون في احتضان التجارب المسرحية الواعدة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والثقافية.





