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أصيب طفل فلسطيني، الأربعاء، إثر دهسه من مستوطن إسرائيلي في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مخلص عمار السلايمة، والد الطفل مخلص السلايمة (6 أعوام)، للأناضول، إن مستوطنا إسرائيليا تعمد دهس نجله أثناء لعبه مع أطفال قرب حاجز "160" العسكري، ثم لاذ بالفرار.

وأضاف أن الطفل أصيب برضوض في وجهه، ونقل إلى المستشفى، حيث يخضع لفحوص طبية للاطمئنان إلى حالته الصحية.

ويقع حاجز "160" العسكري الإسرائيلي عند مدخل حارة السلايمة، في البلدة القديمة بمدينة الخليل، ويفصل عدة أحياء فيها عن بقية المدينة.

ويُلزم الحاجز سكان تلك الأحياء بالمرور عبره والخضوع لإجراءات تفتيش وتسجيل مسبق، ما يشكل عائقا يوميا أمام تنقلهم.

كما يضطر الطلبة والموظفون إلى سلوك طرق أطول للوصول إلى مدارسهم وأماكن عملهم.

ويشهد الحاجز اعتداءات متكررة على الفلسطينيين وإغلاقات متواصلة، فضلا عن تحديد أوقات لفتحه أمام حركة الفلسطينيين، ما يزيد من عزل الأحياء الواقعة خلفه عن بقية مدينة الخليل.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا منذ أكتوبر 2023، يتمثل في اقتحامات واعتقالات ينفذها الجيش الإسرائيلي، بالتوازي مع هجمات يشنها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.