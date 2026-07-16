 البابا تواضروس الثاني: مشروع المركز الثقافي السكندري يهدف لحفظ التراث ويسهم في ترسيخ الهوية القبطية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البابا تواضروس الثاني: مشروع المركز الثقافي السكندري يهدف لحفظ التراث ويسهم في ترسيخ الهوية القبطية

محمد فتحي
نشر في: الخميس 16 يوليه 2026 - 12:45 ص | آخر تحديث: الخميس 16 يوليه 2026 - 12:45 ص

تحدث البابا خلال عظته في اجتماع الأربعاء، عن مشروع المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي السكندري الذي يجري تجهيزه حاليًا في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وألقى  عظته الأسبوعية مساء اليوم في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، ولفت قبل العظة إلى ترتيبات ومراحل بناء المركز الثقافي السكندري، موضحًا أهمية تفاعل أبناء الكنيسة مع المشروع الثقافي الهام الذي يحفظ التراث القبطي السكندري ويسهم في ترسيخ هويته، مما يتطلب تعضيده من كل ناحية سواء بالصلاة أو التعضيد المادي.

وأعرب قداسة البابا عن أمله في أن ينتهي العمل في المبني وتجهيزاته في غضون عام على الأكثر، ثم تم عرض فيلم تعريفي بما تم إنجازه في مشروع المركز حتى الآن.


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