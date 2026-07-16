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بدا هاري كين نجم وقائد منتخب إنجلترا محبطا للغاية بعد الخسارة 1-2 أمام الأرجنتين في قبل نهائي كأس العالم، مساء الأربعاء.

قال كين في تصريحات عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "أشعر بحزن شديد على الفريق والجهاز الفني والجماهير، لقد قدمنا ​​مباراة جيدة في معظم فتراتها".

وأضاف "عندما تقدمنا ​​بهدف نظيف، بدا وكأننا نحاول فقط الحفاظ على النتيجة باللجوء للدفاع، وهذا لا يكفي في مباراة بهذا المستوى".

تابع مهاجم بايرن ميونخ الألماني "لقد قدم اللاعبون جهدا كبيرا وقاموا بتضحيات عديدة، ولكن خسرنا بسيناريو محبط".

وأشار "قدمنا أداء رائعا طوال مشوارنا في مونديلا 2026، ووصلنا لقبل النهئاي مجددا، وكنا قاب قوسين أو أدنى من التأهل للمباراة النهائية، ولكن ينقصنا شيء يجب العمل على تحسينه للتعامل مع اللحظات الحاسمة".

وختم قائد الإنجليز تصريحاته "حاولنا إيقاف خطورة ميسي قدر الإمكان، ولكنه يتنفس كلما لمس الكرة، وشكل خطورة كبيرة من الكرات العرضية".

وتواصلت معاناة المنتخب الإنجليزي في السعي لتحقيق لقبه الثاني في كأس العالم بعد التتويج به في مونديال 1966 الذي استضافه على أراضيه.

وسيتجه منتخب الأسود الثلاثة للمنافسة على الميدالية البرونزية حيث سيلاقي فرنسا منتصف ليل السبت المقبل.