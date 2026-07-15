باكستان: مقتل 3 رجال شرطة وإصابة 20 آخرين في شمال غرب باكستان المضطرب

نصب مسلحون كمينا لقافلة أمنية، وبعد ساعات استهدف انتحاري مركزا للشرطة في هجومين متزامنين بشمال غرب باكستان، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 3 من رجال الشرطة وإصابة 20 آخرين، وفقا لما ذكره مسئولون، في أحدث إشارة إلى تصاعد العنف في المنطقة الحدودية مع أفغانستان.

ووقع الهجوم الأول في مقاطعة دير العليا بإقليم خيبر بختونخوا، حيث نصب مسلحون كمينا لقافلة أمنية، مما أسفر عن مقتل 3 من رجال الشرطة وإصابة 15 آخرين، بحسب ما أفاد به مسئول الشرطة المحلي إبراهيم خان.

وقال إن قوات الأمن ردت على إطلاق النار، وإن تبادل إطلاق النار لا يزال مستمرا.

ولم يذكر خان على الفور ما إذا كان أي من المسلحين قد قتل أو أصيب.

وبعد ساعات، صدم انتحاري مركبة مفخخة بمركز للشرطة في مدينة بنو، الواقعة أيضا في خيبر بختونخوا، مما أسفر عن إصابة 5 من رجال الشرطة على الأقل، وفقا لما ذكرته الشرطة. وألحق الانفجار أضرارا بجزء من المركز، ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع وفيات على الفور.

ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن أي من الهجومين على الفور، ولكن من المرجح أن تحوم الشكوك حول حركة طالبان الباكستانية، المعروفة باسم تحريك طالبان باكستان.

وتعتبر حركة تحريك طالبان باكستان جماعة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية ولكنها متحالفة معها بشكل وثيق. وقد اتهمت باكستان الجماعة بالعمل من ملاذات آمنة داخل أفغانستان، وهو اتهام تنفيه كل من حركة تحريك طالبان باكستان والحكومة التي تقودها طالبان في كابول.