المفوضية الأوروبية تحذر من ارتفاع تكاليف تلوث النيتروجين

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قالت المفوضية الأوروبية إن تلوث النيتروجين الناجم عن الزراعة يكلف الاتحاد الأوروبي ما يتراوح بين 68 و182 مليار يورو (78 - 207 مليارات دولار) سنويا، بما في ذلك تكاليف معالجة مياه الشرب.

ونشرت المفوضية اليوم الأربعاء أول تقييم شامل لها للتوجيه الأوروبي بشأن النترات لعام 1991.

ويضع التوجيه حدودا للنترات في الماء ويطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تنفيذ تدابير لحماية المسطحات المائية من تلوث النترات الناجم عن الأسمدة الزراعية.

والنترات عبارة عن مركب نيتروجين يمكن للنباتات امتصاصه مباشرة. وبما أن النباتات لا يمكنها امتصاصه إلا بدرجة محدودة، فإن الكميات الزائدة منه تلوث التربة والمسطحات المائية والتنوع البيولوجي.

ووجدت الدراسة أن التوجيه أدى إلى توفير تكاليف تتراوح بين 10 و22 مليار يورو سنويا. ويقابل ذلك تكاليف تنفيذ سنوية تتراوح بين 2.8 و3.1 مليار يورو تتحملها المزارع والسلطات العامة.

وتتعلق هذه التكاليف بمراقبة جودة المياه وتنفيذ المتطلبات. ووفقا للمفوضية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، تمثل تكاليف المزارع أقل من 1% من الإنتاج.

وذكرت المفوضية أن المتطلبات ساعدت في الحد من التلوث في أجزاء كثيرة من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، هناك مجال للتبسيط وتقليل العبء الإداري على المزارعين .