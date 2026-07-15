بريطانيا: المراهقون الأكبر سنا يواجهون حظرا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في منتصف الليل

يواجه المراهقون الأكبر سنا في بريطانيا حظرا في منتصف الليل على استخدام بعض تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وقيودا على الخصائص المسببة للإدمان، حيث تعمل حكومة المملكة المتحدة على زيادة نطاق الحظر المقترح على الخدمات للأطفال الأصغر سنا.

وسوف يتم خلال حظر الاستخدام الليلي المقترح منع الوصول إلى التطبيقات بين منتصف الليل والساعة 06:00 صباحا للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما.

وأعلنت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الخصائص التي يمكن أن تسبب الإدمان، مثل التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو والمحتوى المخصص، سيتم إيقاف تشغيلها افتراضيا لتلك الفئة العمرية.

كما تعتزم الحكومة وضع تدابير حماية للأطفال الذين يتفاعلون مع روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك فترات راحة منتظمة وخصائص لمنع الأدوات من إصدار نصائح خطيرة أو مضللة تتعلق بالصحة العقلية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ومن خلال الإجراءات الجديدة، تطبق المملكة المتحدة بعضا من أكثر الإجراءات صرامة ضد وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

ويأتي حظر الاستخدام والقيود على روبوتات الدردشة في أعقاب إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر عن "حظر كامل" على استخدام الأطفال دون سن 16 عاما وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي.