نبيل فهمي: الجامعة العربية تدعم وحدة السودان والحفاظ على مؤسساته الوطنية

أجرى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع محيي الدين سالم وزير خارجية السودان، حيث هنأ الوزير، الأمين العام بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق والسداد في قيادة العمل العربي المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الاتصال آخر مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أطلع الوزير الأمين العام على أحدث التطورات المتصلة بالملف السوداني، والجهود الجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي، والرامية إلى وقف الحرب الدائرة منذ أكثر من 3 سنوات، فضلا عن موقف الحكومة السودانية حيال الأزمة وسبل تسويتها.

من جانبه، جدد فهمي التأكيد على ثوابت موقف جامعة الدول العربية الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه واستقلال قراره الوطني، والحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية، ورفض أي تدخلات خارجية في شئونه الداخلية، مشدداً على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام إلى مستحقيها، وحماية المدنيين، بما يمهّد الطريق أمام عملية سياسية سودانية–سودانية تلبي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية.

كما أكد نبيل فهمي استعداد الأمانة العامة للجامعة للاضطلاع بدورها في دعم كل الجهود المخلصة الهادفة إلى إنهاء الأزمة، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة، بما يخدم مصلحة السودان حكومةً وشعباً.