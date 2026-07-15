وزيرا خارجية السعودية وسوريا يبحثان الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة

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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقائه في الرياض اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية السعودي ونظيره السوري استعرضا "خلال اللقاء في الرياض اليوم الأربعاء" العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات".

كما ناقش الجانبان السعودي والسوري "مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار فيها".

من جانبها، أعلنت وكالة الانباء السورية "سانا" أن الشيباني وبن فرحان بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي ‏بين البلدين الشقيقين. وآخر التطورات ‏الإقليمية في المنطقة والملفات ذات الاهتمام ‏المشترك.

وكان الشيباني، وصل في وقت سابق اليوم إلى الرياض، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات موسعة مع مسؤولين في المملكة العربية السعودية، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.