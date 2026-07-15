دوري أبطال أوروبا يؤجل انتقال منصف بقرار إلى الأهلي

وصل نادي دينامو زغرب الكرواتي إلى اتفاق مع الأهلي يقضي بتأجيل انضمام المهاجم الجزائري منصف بقرار، حتى ينتهي الفريق الكرواتي من خوض مواجهتي الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام ثون السويسري.

وبحسب صحيفة Jutarnji الكرواتية، فإن الاتفاق يسمح لبقرار بالبقاء مع دينامو زغرب خلال المباراتين المقررتين يومي 21 و28 يوليو الجاري، قبل إتمام انتقاله إلى الأهلي.

وأضاف التقرير أن قيمة الصفقة تبلغ 3 ملايين يورو كقيمة ثابتة، مع وجود حوافز قد ترفع المقابل إلى 4 ملايين يورو، إلى جانب حصول دينامو زغرب على نسبة 10% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

وكان موقع Direktno الكرواتي قد أشار في وقت سابق إلى أن المفاوضات بين الناديين شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، بعدما رفض دينامو زغرب عرضين من الأهلي، قبل أن يقترب الطرفان من التوصل لاتفاق نهائي.

وانضم بقرار إلى دينامو زغرب في صيف 2025 قادمًا من نيويورك سيتي الأمريكي بعقد يمتد حتى عام 2028، وقدم موسمًا مميزًا مع الفريق، بعدما شارك في 42 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 18 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.