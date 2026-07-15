ميلان يخطط لجمع 150 مليون يورو من مبيعات اللاعبين خلال الميركاتو

يسعى نادي ميلان الإيطالي إلى تحقيق عائد مالي كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عبر بيع عدد من لاعبيه، في إطار إعادة هيكلة الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت، يستهدف النادي اللومباردي جمع نحو 150 مليون يورو من صفقات بيع اللاعبين خلال الميركاتو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجناح البرتغالي رافائيل لياو يأتي على رأس الأسماء المرشحة للرحيل، حيث يقدر ميلان قيمته بحوالي 60 مليون يورو، وينتظر وصول عرض رسمي لحسم مستقبله.

وأضافت أن الظهير الإكوادوري بيرفيس إستوبينان بات قريبًا من الانتقال إلى أستون فيلا في صفقة تبلغ قيمتها 15 مليون يورو.

وأكد التقرير أن إدارة ميلان منفتحة أيضًا على الاستماع للعروض الخاصة بكل من يوسف فوفانا، وسانتياغو خيمينيز، ووارن بوندو، وروبن لوفتوس-تشيك، وفيكايو توموري، ضمن خطة النادي لتحقيق التوازن المالي وتوفير السيولة اللازمة لإبرام صفقات جديدة.