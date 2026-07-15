واشنطن تدرس تمديدا آخر لإعفاءات بشأن السفن وسط تجدد حرب إيران

قال مصدران مطلعان، إن البيت الأبيض يدرس تمديدا آخر للإعفاءات التي تسمح للسفن الأجنبية بنقل بضائع بين الموانئ الأمريكية، في الوقت الذي يثير فيه تجدد الصراع مع إيران مخاوف بشأن أسعار الطاقة واضطرابات الإمدادات.

وتدرس الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب تمديد هذه الإعفاءات مع فرض قيود جغرافية تحدد المناطق التي يُسمح فيها للسفن الأجنبية بنقل البضائع بين الموانئ الأمريكية، في مسعى للحفاظ على أداة يقول مسؤولون إنها أسهمت في تخفيف الضغوط على سلاسل الإمداد، مع مراعاة الانتقادات من قطاع النقل البحري وحلفاء من الحزب الجمهوري، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت مصادر أن البيت الأبيض ووزارات الطاقة والنقل والداخلية عقدوا اجتماعا في وقت سابق من الأسبوع الجاري لبحث الخيارات المتاحة، تمهيدا لاتخاذ قرار محتمل قبل نهاية يوليو تموز.

وقال مسئول في البيت الأبيض إنه لم يُتخذ بعد أي قرار بشأن إصدار تمديد ثالث للإعفاء، مشيرا إلى أن الإعفاء الحالي يظل ساريا حتى 16 أغسطس آب.

وأضاف المسئول: "ساهم الإجراء الحاسم الذي اتخذه الرئيس ترامب بإعفاء بعض العمليات في منع حدوث نقص في سلاسل الإمداد على مستوى البلاد. وتواصل الإدارة مراجعة كيفية الاستفادة من هذا الإعفاء بشكل منتظم".



