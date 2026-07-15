ألفاريز وميسي في هجوم الأرجنتين ضد إنجلترا

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كشف ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين عن اختياراته لتشكيل المنتخب الذي يخوض مباراة نصف نهائي كأس العالم 2026، ضد إنجلترا.

وتقام المباراة مساء اليوم الأربعاء في أتلانتا، حيث يأمل راقصو التانجو في التأهل للنهائي للنسخة الثانية تواليا.

وفيما يلي تشكيل الأرجنتين:-

حراسة المرمى:- إيميليانو مارتينيز

الدفاع: مولينا – روميرو – ليساندرو مارتينيز – نيكو تاليافيكو

الوسط: لياندرو باريديس – إنزو فيرنانديز – أليكسيس ماك أليستر – جوليانو سيميوني

الهجوم: ليونيل ميسي – خوليان ألفاريز.

وكان منتخب الأرجنتين قد هزم سويسرا 3-1 في مباراة دور الثمانية، بينما تغلب على المنتخب الإنجليزي بهدفين لهدف على النرويج في ربع النهائي أيضا.

ويحاول منتخب إنجلترا تحقيق التأهل التاريخي لنهائي المونديال، لمطاردة لقبه الأول منذ عام 1966.

أما منتخب الأرجنتين حامل اللقب، فيحاول تحقيق بطولته الرابعة تاريخيا، والثانية على التوالي.