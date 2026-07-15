كين يقود هجوم إنجلترا أمام الأرجنتين في نصف نهائي المونديال

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أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لإنجلترا تشكيل المنتخب لمباراته ضد الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وخلت تشكيلة إنجلترا من المفاجآت، رغم وجود بعض التعديلات الطفيفة التي أجراها مدرب تشيلسي السابق على القائمة.

ويقود هاري كين، هجوم إنجلترا، ويجاوره كل من أنتوني جوردون ومورجان روجرز.

وفيما يلي التشكيل كاملا:-

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: جيد سبينس – جون ستونز – مارك جيهي – ريس جيمس

خط الوسط: ديكلان رايس – إليوت أندرسون – جود بيلينجهام

الهجوم: أنتوني جوردون – هاري كين – مورجان روجرز.

ويحاول منتخب إنجلترا تحقيق التأهل التاريخي لنهائي المونديال، لمطاردة لقبه الأول منذ عام 1966.

أما منتخب الأرجنتين حامل اللقب، فيحاول تحقيق بطولته الرابعة تاريخيا، والثانية على التوالي.