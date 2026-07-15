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استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع العاملة فى السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026.

- وجاءت أسعار الحديد كالآتي:

سجل سعر حديد عز نحو 40000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 39800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

واستقر سعر حديد العتال مسجلا 39500 جنيه للطن.

وثبت سعر حديد المراكبي مسجلا 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو 39400 جنيه للطن.

واستقر سعر حديد مصر ستيل عند 37500 جنيه للطن.

- فيما جاءت أسعار الأسمنت كالآتى:

استقر سعر أسمنت المصريين ليسجل 3715 جنيها للطن.

واستقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 3650 جنيه للطن.

واستقر سعر أسمنت جنوب الوادي ليسجل 3690 جنيها للطن.

واستقر سعر أسمنت العريش ليسجل 3880 جنيها للطن.

واستقر سعر أسمنت حلوان ليسجل 3850 جنيها للطن.