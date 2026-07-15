مدير الحوزات العلمية في إيران: لا ينبغي مواصلة التفاوض مع واشنطن بذريعة الخوف من الحرب

دعا مدير الحوزات العلمية في إيران علي رضا أعرافي، رئيس الجمهورية، وسائر أعضاء المجلس الأعلى، والقادة، ومسئولي الدبلوماسية في البلاد، أن يعتبروا مذكرة التفاهم مع واشنطن «منتهية»، وأن يسلكوا ما وصفه بـ«طريق الجهاد والثبات».

وأضاف في بيان، نقلت نصه وكالة «تسنيم»، اليوم الأربعاء: «لا ينبغي للمسئولين، بذريعة المشكلات الاقتصادية أو الخوف من تكاليف الحرب واستهداف البنية التحتية، أن يتنازلوا عن الحقوق المشروعة لأمة الإسلام، أو أن يواصلوا مسار التفاوض والتفاهم مع الكفار»، على حد قوله.

وقال إن المطالبة بـ«الانتقام والثأر للمرشد الشهيد» هي أمر «حتمي وقطعي»، ولا يرتبط بتغير الحكومات أو الأشخاص، مؤكدًا أنها ستتحقق في جميع الأحوال.

وأشار مدير الحوزات العلمية في إيران إلى أن «الانتقام» سيُتابع على المستوى الدولي وبشكل واسع، وبجهود من وصفهم بـ«أحرار العالم».

وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية، وهدد بضرب ‌محطات توليد الكهرباء والجسور الأسبوع المقبل، ما لم تستأنف طهران المفاوضات، في أحدث تصعيد أمريكي للصراع.

وبدأت الولايات المتحدة، وفقا لما أعلنه الجيش، موجة جديدة من الضربات «لمواصلة إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة لمهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز».

وأغلقت طهران المضيق مجددا بعد تجدد الأعمال القتالية بين إيران والولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما أدى إلى المزيد من تقويض الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها في يونيو، بعد عدة أشهر من القتال الذي أودى بحياة الآلاف.

من جهته، قال الجيش الإيراني فجر يوم الأربعاء، إنه شن هجمات بطائرات مسيرة على مواقع أمريكية في قاعدة الأزرق الأردنية. ولم يصدر أي تعليق فوري من البنتاجون.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف منشآت أسلحة وتخزين في البحرين والكويت. ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق من صحة هذه التقارير على الفور.

ونقل إعلام رسمي عن مسئولي بندر عباس القول مساء يوم الثلاثاء، إن مقذوفات أمريكية سقطت على منطقة قرب المدينة الواقعة على مضيق هرمز، بينما ذكرت وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية الرسمية أن قذائف أمريكية سقطت على منطقة قرب مدينة سيريك بجنوب إيران.