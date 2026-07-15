أفغانستان وروسيا وكازاخستان توقع اتفاقيات تجارية بقيمة 7 ملايين دولار

قالت غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية، اليوم الأربعاء، إن شركات من أفغانستان وروسيا وكازاخستان وقعت اتفاقيات تجارية بقيمة 446 مليون أفغاني (العملة الأفغانية) (نحو 7 ملايين دولار)، تشمل مواد البناء، والأدوية، والمنتجات الغذائية، والخدمات الزراعية.

وأوضحت الغرفة بأنه تم التوصل لهذه الاتفاقيات خلال اجتماع مشترك لممثلي قطاع الأعمال، يهدف إلى توسيع التعاون التجاري بين البلدان الثلاثة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأفغانية (خاما برس).

وقالت غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية إن الاتفاقيات تشمل توريد مواد البناء، والأدوية، والمنتجات الغذائية والخدمات الزراعية. وناقش ممثلو قطاع الأعمال أيضا فرص الاستثمار، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص، وتوسيع التجارة الإقليمية.

ولم تحدد الغرفة موعد دخول الاتفاقيات حيز التنفيذ، كما لم تقدم تفاصيل بشأن قيمة كل عقد على حدة أو الالتزامات التي تعهدت بها كل شركة مشاركة.

وتأتي هذه الاتفاقيات في وقت تسعى فيه أفغانستان إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع روسيا ودول آسيا الوسطى، وفي وقت تواجه صعوبات اقتصادية طويلة الأمد ومحدودية في تعاملاتها مع المجتمع الدولي.

ووسعت روسيا تعاونها الاقتصادي مع أفغانستان منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، وحافظت على التبادل التجاري في قطاعات تشمل الطاقة والنقل والتجارة، رغم عدم اعترافها رسميا بحكومة طالبان في كابول.