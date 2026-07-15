اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والمملكة المتحدة تدخل مرحلة التنفيذ

بدأت الهند والمملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينهما، والتي بموجبها ستدخل مجموعة من السلع المحلية الهندية إلى السوق البريطانية بدون رسوم جمركية.

كما بدأ أيضا تطبيق اتفاقية للضمان الاجتماعي اعتبارا من اليوم الموافق 15 يوليو، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية (برس تراست أوف إنديا).

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "مع دخول الاتفاقية الشاملة للتعاون الاقتصادي والتجاري واتفاقية الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ، ستصبح روابطنا الاقتصادية أكثر عمقا."

وأوضح أن الاتفاقية الشاملة للتعاون الاقتصادي والتجاري ستمنح دفعة جديدة للمزارعين ورجال الأعمال والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الهند. وتابع أن عددا من القطاعات الحيوية ستتمكن من الوصول بشكل أكبر إلى السوق البريطانية.

وأضاف مودي أن الاتفاقية ستسهم أيضا في تعميق التعاون في مجالات التكنولوجيا والخدمات المهنية والابتكار، مع توفير دعم لقدر أكبر من القدرة على الحركة للكفاءات الهندية الماهرة.

وأشار رئيس الوزراء الهندي إلى أن اتفاقية الضمان الاجتماعي ستقدم دعما لا يُقدر بثمن للمهنيين الهنود الذين يعملون لفترات مؤقتة في بريطانيا، كما ستسهم في تعزيز تنافسية الشركات الهندية.