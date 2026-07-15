كاتب إسرائيلي: نتنياهو فقد السيطرة ويقود إسرائيل نحو انهيار مؤسساتها

قال الكاتب الإسرائيلي آفي أشكنازي، في مقال نشرته صحيفة «معاريف»، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو «فقد السيطرة والمكابح»، محذرًا من أن سياسات حكومته تدفع إسرائيل نحو انهيار مؤسساتها الأمنية والسياسية والأخلاقية.

وأضاف أشكنازي، أن ما تشهده إسرائيل خلال الأيام الأخيرة «ليس أقل من عملية تصفية لمؤسسات الدولة وأمنها وقيمها»، مشيرًا إلى أن الدولة لو كانت شخصًا «لنُقلت إلى غرفة العناية المركزة»، في إشارة إلى ما وصفه بحالة الانهيار التي تمر بها.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل ركائز النظام الإسرائيلي، وفي مقدمتها الجيش والأجهزة الأمنية والقضاء والإعلام، معتبرًا أن نتنياهو لم يعد يدير أزمة سياسية فحسب، بل يقود مسارًا يهدد أسس الدولة نفسها.

وأعلن الكنيست الإسرائيلي، الأحد، أن الانتخابات التشريعية ستُجرى يوم 27 أكتوبر المقبل، وهو آخر موعد يسمح به القانون، في استحقاق يُعد على نطاق واسع استفتاء على سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وتنتهي الولاية الحالية للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) يوم 17 يوليو، مما يتيح للائتلاف الحاكم إكمال ولايته الممتدة لـ4 سنوات.

ونتنياهو البالغ 76 عاما، هو رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ إسرائيل عبر ولايات عدة، وقد أعلن نيته خوض الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وقال نتنياهو الشهر الماضي إنه يعتزم «تشكيل حكومة وطنية موسعة، لا حكومة يمينية، ولا حكومة يسارية تعتمد على الأحزاب العربية».

لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تُظهر أن غالبية الإسرائيليين تريد رحيله عن السلطة، مع بروز منافسين آخرين له.