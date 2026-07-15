الرئيس الإيراني لمجلس الوزراء: تجنبوا التصريحات المثيرة للفتنة

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أعضاء حكومته إلى تجنب التصريحات التي قد تثير الفتنة، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية تمثل الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وإحباط ما وصفها بـ«أهداف الأعداء».

وذكر بيان للرئاسة الإيرانية، أن بزشكيان شدد، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على أهمية التماسك الداخلي والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية، معتبرًا أن تعزيز التعاون بينها يسهم في تحسين الخدمات العامة، والاستجابة لمطالب المواطنين، ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وأكد الرئيس الإيراني أن حماية رأس المال الاجتماعي مسئولية مشتركة، مشيرًا إلى أن مطالب المواطنين مشروعة، وأن الحفاظ على التماسك الوطني يعد أولوية في المرحلة الحالية.



من جهته، دعا مدير الحوزات العلمية في إيران علي رضا أعرافي، رئيس الجمهورية، وسائر أعضاء المجلس الأعلى، والقادة، ومسئولي الدبلوماسية في البلاد، أن يعتبروا مذكرة التفاهم مع واشنطن «منتهية»، وأن يسلكوا ما وصفه بـ«طريق الجهاد والثبات».

وأضاف في بيان، نقلت نصه وكالة «تسنيم»، اليوم الأربعاء: «لا ينبغي للمسئولين، بذريعة المشكلات الاقتصادية أو الخوف من تكاليف الحرب واستهداف البنية التحتية، أن يتنازلوا عن الحقوق المشروعة لأمة الإسلام، أو أن يواصلوا مسار التفاوض والتفاهم مع الكفار»، على حد قوله.

وقال إن المطالبة بـ«الانتقام والثأر للمرشد الشهيد» هي أمر «حتمي وقطعي»، ولا يرتبط بتغير الحكومات أو الأشخاص، مؤكدًا أنها ستتحقق في جميع الأحوال.

وأشار مدير الحوزات العلمية في إيران إلى أن «الانتقام» سيُتابع على المستوى الدولي وبشكل واسع، وبجهود من وصفهم بـ«أحرار العالم».

وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية، وهدد بضرب ‌محطات توليد الكهرباء والجسور الأسبوع المقبل، ما لم تستأنف طهران المفاوضات، في أحدث تصعيد أمريكي للصراع.

وبدأت الولايات المتحدة، وفقا لما أعلنه الجيش، موجة جديدة من الضربات «لمواصلة إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة لمهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز».

وأغلقت طهران المضيق مجددا بعد تجدد الأعمال القتالية بين إيران والولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما أدى إلى المزيد من تقويض الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها في يونيو، بعد عدة أشهر من القتال الذي أودى بحياة الآلاف.