اقترب الأسطورة زين الدين زيدان من توقيع عقود تدريب المنتخب الفرنسي، خلفًا للمدرب الحالي ديديه ديشامب، عقب خسارة الديوك في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وخسرت فرنسا أمام إسبانيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب دالاس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.

ووفقًا للصحفي فابريزو رومانو، المختص بأخبار سوق الانتقالات، فإن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعتزم توقيع جميع العقود الرسمية مع زين الدين زيدان عقب انتهاء منافسات كأس العالم.

وأوضح أن زيدان رفض التفكير في أي عرض آخر خلال الأشهر الثمانية الماضية، إذ كان تركيزه منصبا بالكامل على تولي تدريب منتخب فرنسا.

ورفض زين الدين زيدان كل العروض التي وصلت إليه منذ الرحيل عن تدريب ريال مدريد في 2021، حيث ينتظر تدريب فرنسا منذ ذلك الحين.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الفرنسي رحيل ديشامب بشكل رسمي، بعد 14 سنة قضاها مع الديك، حيث تولى تدريب منتخب فرنسا في عام 2012 خلفا للمدرب السابق لوران بلان.