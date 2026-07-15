كييف تعلن إسقاط 101 طائرة مسيرة روسية من أصل 122 خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 101 مسيرة من أصل 122 طائرة استخدمها "الروس" لمهاجمة أوكرانيا منذ مساء 14 يوليو الجاري.

وجاء في البيان: "بدءا من الساعة السادسة من مساء يوم 14 يوليو، أطلق العدو صاروخين موجهين بدقة من طراز كيه إتش-59/69 من شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، و122 طائرة مسيرة قتالية من طراز شاهد، ومسيّرات تمويهية من طراز جيربيرا وإيتالماس وباروديا من الاتجاهات التالية: كورسك وأوريل وميليروفو ومدينة دونيتسك المحتلة مؤقتا، وهفارديسكي (القرم)"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وكشف البيان، عن "صد الهجوم من قبل القوات الجوية الأوكرانية وقوات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والأنظمة غير المأهولة ومجموعات النيران المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية الهجوم الجوي".

وبحسب البيانات الأولية، وحتى اليوم الأربعاء، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو حيدت 101 طائرة مسيرة في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

وسقطت صواريخ و18 مسيّرة قتالية على 19 موقعا، وجرى العثور على حطام أهداف تم إسقاطها في سبعة مواقع.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.