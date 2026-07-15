 مصر تدين الاعتداءات على الكويت والبحرين والأردن وتؤكد تضامنها الكامل معها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصر تدين الاعتداءات على الكويت والبحرين والأردن وتؤكد تضامنها الكامل معها

هايدي صبري
نشر في: الأربعاء 15 يوليه 2026 - 9:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يوليه 2026 - 9:49 ص

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع داخل أراضي دولة الكويت الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة، والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، باعتبارها انتهاكًا لسيادة الدول الثلاث وسلامة أراضيها، وتصعيدًا خطيرًا من شأنه تعميق حالة التوتر في المنطقة وتهديد أمنها واستقرارها.

وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع الدول العربية الشقيقة، ودعمها الكامل لما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها.

كما تجدد مصر رفضها القاطع لكل الأعمال التي من شأنها توسيع رقعة الصراع أو زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتدعو إلى الالتزام بأحكام القانون الدولي واحترام سيادة الدول، بما يسهم في الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين.

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