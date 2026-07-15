وفاة شخصين من مصابي حادث تصادم 3 سيارات على الطريق الصحراوي بالإسكندرية

توفي شخصان داخل المستشفى الرئيسي الجامعي (الميري)، فيما لا يزال 9 مصابين يتلقون العلاج، إثر حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي، أمام شركة البترول، في الاتجاه المؤدي إلى الإسكندرية، والذي أسفر أيضًا عن اشتعال النيران في سيارة النقل وحدوث كثافات مرورية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، فانتقل ضباط قسم شرطة أول العامرية، وقوات الحماية المدنية، وإدارة المرور، و6 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص اصطدام سيارة نقل ثقيل بسيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، ما أسفر في البداية عن إصابة 11 شخصًا بإصابات وجروح متفرقة، واندلاع حريق بسيارة النقل، التي كانت محملة بالمواد، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.

وجرى نقل 6 مصابين إلى مستشفى العامرية العام، و5 آخرين إلى المستشفى الرئيسي الجامعي (الميري) لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أن اثنين من المصابين فارقا الحياة متأثرين بإصاباتهما، بينما يتلقى باقي المصابين الرعاية الطبية.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأربعاء، تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.